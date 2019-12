Sumatra | bus in un burrone | almeno 25 morti

Leggi la notizia su ildenaro

(Di martedì 24 dicembre 2019) Giacarta, 24 dic. (Adnkronos/Dpa) – Un autobus è precipitato in un, provocando la morte di25 persone. Lo riportano i media indonesiani, precisando che all’inizio era stato dato un bilancio di 24 vittime, ma i soccorritori hanno ritrovato un altro corpo nel fiume dove è precipitato il bus.altre 13 persone sono state messe in salvo. A bordo del pullman, che viaggiava da Bengkulu a Palembang, vi erano circa 50 persone. L'articolo, bus in un25proviene da Ildenaro.it.

