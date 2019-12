Stasera Felicità | Alessandro Siani show su Sky Uno e Now Tv in streaming il 24 sera

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di lunedì 23 dicembre 2019)la vigilia di Natale consu Sky Uno Un One Mancinematografico ricco di ospiti tra cui Diletta Leotta, Achille Lauro, Nek, Giorgio Panariello… Un one-man-cinematografico pensato per la tv:sbarca in tv su Sky Uno il 24 dicembre alle 21:15 e insu Now Tv per una vigilia di Natale insolita e divertente. Dopo il record di incassi al cinema,arriva per la prima volta in tv con un suorealizzato e pensato in esclusiva per Sky:è unata-evento che anticipa ilTour che lo porterà in giro per i teatri.unocinematografico Il cinema sarà un riferimento centrale del progetto, un immaginario di riferimento che emerge già nella maestosa scenografia-omaggio a “The Truman” (curata dallo scenografo Marco Calzavara) e si sviluppa, poi, nella ...

