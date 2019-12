Robert Pattinson | Non so come si recita

Leggi la notizia su movieplayer

(Di lunedì 23 dicembre 2019)ha confessato tutte le sue insicurezze sulle proprie capacitàtive nel corso di un'intervista al Guardian.è convinto di non saperre. L'attore inglese lo ha confessato nel corso di una lunga intervista al Guardian in cui ha parlato dei suoi prossimi progetti e ha lodato i suoi colleghi, a suo parere decisamente più bravi di lui.non nutre grande fiducia nelle proprie doti attoriali. Nonostante tanti registi importanti abbiano scommesso su di lui, l'attore si sente ancora piuttosto insicuro e guarda a colleghiWillem Dafoe o all'eccezionale Joaquin Phoenix: "Io so solo interpretare le scene in tre modi. Sono agitato per ogni singolo film."ammette ridendo di essere ...

GQitalia : Così Pattinson è diventato un supereroe - GioelePaglia : The Batman: iniziate le prove, dovesse andar male Robert Pattinson si darà... ai film a luci rosse! - GioelePaglia : The Batman, nuove indiscrezioni sulle riprese del film con Robert Pattinson -