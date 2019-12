Leggi la notizia su newsmondo

(Di lunedì 23 dicembre 2019) ‘Bucata’ la, ladridi decine di. Indagini in corso., ladrionline, appropriandosi del profilo digitale di diversipubblici e incassando le mensilità. La notizia è stata riportata da il Corriere della Sera che ha fatto il punto sulle indagini in corso e sul colpo messo a segno online. Si tratta di una rapina che per i suoi modi sembra destinata a suo modo a rimanere nella storia o comunque a fare accademia.deiI ladri, stando alle prime ricostruzioni, sono riusciti a violare il portale NoiPa rubando il profilo di diversipubblici. I malfattori quindi si sono fatti accreditare glie lesugli Iban che avevano inserito ...

lukealb : Zane: 'Nessuna città italiana [rientra nel WCCR18], in quanto le attività nel settore culturale dell'Italia sono se… - ebenussi : Pubblica amministrazione, hacker sul portale «NoiPa» rubano stipendi e tredicesime - NewsMondo1 : Pubblica Amministrazione, hacker rubano stipendi e tredicesime dei dipendenti -