Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ennesimo episodio di violenza contro le donne. Questa volta la triste vicenda si è svolta a Pachino, comune in provincia di, in Sicilia. Un uomo di 37 anni hato laall’interno di un tabacchino. L’uomo sarebbe entrato nel locale, sfogando la sua rabbia sulla donna incurante della presenza delle altre persone. Il 37enne avrebbe preso a(in faccia e sulla pancia dopo averla fatta cadere a terra) ladi 11 anni più grande di lui. Soltanto l‘intervento di un cliente ha evitato che la situazione prendesse una piega ancora più drammatica. Tutta la scena è ripresa dalle telecamere di sicurezza del locale: 20 secondi davvero molto cruenti e duri da guardare. Alla base del comportamento violento dell’uomo ci sarebbe la gelosia, come spesso accade in casi come questo. La donna ha denunciato l’uomo e raccontato alle ...

notizieit : Picchia la compagna a Siracusa: calci e pugni davanti a tutti - RedazioneLaNews : #Roma Picchia e tormenta la compagna per 8 mesi, poi la richiesta: '20.000 euro e ti lascio in pace' - romasulweb : Picchia e tormenta la compagna per 8 mesi, poi la richiesta: '20.000 euro e ti lascio in pace' -