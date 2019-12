Omicidio Jamal Khashoggi | 5 condanne a morte

Leggi la notizia su meteoweek

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ad un anno esatto dall’sono arrivate 5: il delitto del giornalistaaveva colpito tutta la comunità internazionale. Leggi anche –>Sacchi, “Luca il guarda spalle in un giro di droga molto ampio” La prima sorpresa è che non è stato incriminato ma rilasciato Saud al-Qahtani, ritenuto l’assistente del principe … L'articoloproviene da www.meteoweek.com.

Arabia Saudita, cinque condanne a morte per l'omicidio di Jamal Khashoggi