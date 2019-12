Migliaia di profughi siriani verso la Turchia e l’Europa Erdogan | “Non ce ne faremo

Leggi la notizia su fanpage

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Decine didi famiglie stanno scappando dalle città della provincia di Idlib sotto attacco dell’aviazione russa e siriana. Sarebbero oltre 80mila gli sfollati nel nord-ovest della Siria direttila frontiera con la. Il presidenteavverte: “Lanon si farà carico da sola di questo fardello di migrazioni”. Negli ultimi giorni sono decine le vittime dei bombardamenti in quello che si prospetta come l'ennesimo bagno di sangue in Siria.

