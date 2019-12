Maltempo | allagato un sottopasso nell’Empolese

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Unsulla strada statale 67 Tosco Romagnola, in località Le Case, nell’Empolese, è provvisoriamente chiuso per allagamento a causa della recente ondata di. Lo rende noto Anas. Sul posto, spiega una nota, è presente personale Anas per la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione nel piu’ breve tempo possibile.L'articolounnell’Empolese Meteo Web.

