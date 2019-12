Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) “Non le ho viste, sono passato con il verde“. Così ha detto, tra le lacrime,al pm Roberto Felici nel corso del primo interrogatorio tenutosi domenica pomeriggio in Procura. Il ragazzo, 20 anni, risultato positivo ad alcol e droga, è il figlio del regista Paoloed è accusato di duplice omicidio stradale per aver investito e ucciso con la sua auto due ragazze di 16 anni,, che poco dopo la mezzanotte di domenica stavano attraversando Corso Francia a Roma, all’altezza dell’incrocio con via Flaminia. “Un ragazzo distrutto, ancora sotto choc“, lo descrive il suo avvocato, Gianluca Tognozzi, al Corriere. Ancora non è chiara l’esatta dinamica dell’e sono tanti gli interrogativi aperti: chi aveva davvero il semaforo verde? Le due ragazze erano sulle strisce o stavano cercando di scavalcare il ...

FilippoCarmigna : Corso Francia killer. Serve l'autovelox - TutteLeNotizie : Incidente Ponte Milvio, disposta l’autopsia sui corpi di Gaia e Camilla. Pietro Genovese… - cronacadiroma : #Roma - Incidente a #PonteMilvio , le due 16enni vittime sottoposte ad autopsia #23dicembre -