F1, il confronto tra Mattia Binotto e Maurizio Arrivabene: un cambio che non ha mutato un finale già visto (Di lunedì 23 dicembre 2019) “Cambiare tutto, per non cambiare niente“. Una situazione un po’ da “Gattopardo” quella della Scuderia Ferrari in questo 2019. La stagione che ha chiuso i battenti con l’ultimo GP ad Abu Dhabi era stata presentata come quella della rivoluzione: via Maurizio Arrivabene e promozione di Mattia Binotto nel ruolo di Team Principal. Un cambiamento frutto dei risultati che sotto la gestione “Arrivabene” non erano arrivati o, per meglio dire, per via di un titolo mondiale festeggiato da altri (Mercedes). Tuttavia, aver mutato l’asset del Reparto Corse non ha portato ai benefici sperati perché la Ferrari è pronta a vivere l’ennesimo inverno di punti interrogativi. Sì, perché la Rossa ha dovuto incassare l’ennesima sconfitta dalle Frecce d’Argento e l’andamento del campionato, per certi versi, è stato anche peggiore. In ...

