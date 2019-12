Campagna Municipio XIV | nessuna decisione su Tragliatella

Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Roma – “Il Campidoglio non ha ancora deciso nulla. Non e’ un’area idonea la cava di. Abbiamo fatto presente tutto questo al Campidoglio, per questo sto cercando di calmare gli animi, e’ un’area che non potra’ mai risultare idonea, il Comune ne prendera’ atto”. Cosi’ Alfredo, presidente del XIVdi Roma, su Radio Cusano Campus. Nel XIVcontinua la protesta contro l’apertura della discarica di. “Sono in contatto regolarmente con il Campidoglio, voglio rassicurare i cittadini sul fatto che Roma Capitale non ha ancora deciso nulla- ha affermato- Bisogna verificare se ci sono tutte le premesse per poter fare di quel luogo una discarica o un impianto. Per noi non e’ un’area idonea la cava di, lo si puo’ vedere anche guardando la ...

