Buco nero | dimmi come attorcigli la luce e ti dirò come ruoti

(Di lunedì 23 dicembre 2019) I risultati presentati in aprile dalla collaborazione Event Horizon Telescope (EHT) hanno avuto una grande eco scientifica e mediatica. E non potrebbe essere diversamente: queste osservazioni radio, oltre a produrre una grande messe di dati, tutt’ora in corso di analisi, hanno avuto il grande merito di trasformare il(BH) da un concetto teorico e matematico in un oggetto astrofisico “visibile” che ora può diventare l’obiettivo di future indagini sperimentali. Il team italo-svedese di ricercatori composto da Fabrizio Tamburini, Bo Thidé e Massimo Della Valle, ha scoperto che le onde radio vicino alsupermassiccio di M87 vengono letteralmenteate dal suo fortissimo campo gravitazionaleun fusillo e hanno usato questo effetto per misurare la velocità di rotazione del. Una velocità straordinariamente alta a cui corrisponde una riserva di ...

