Bethany | la cagnolina dal muso storto

(Di lunedì 23 dicembre 2019) La storia diè incredibile. Lacon ilè nata in Romania. Non è mai stata maltrattata… è semplicemente nata così. Sua madre era una randagia. Una famiglia la vide in difficoltà e decise di aiutarla. Lafu aiutata dalla famiglia prima e dopo il parto. Ecco cos’è accaduto dopo. La mamma di, una simil Labrador partorì 5 cuccioli. Uno di loro,, era molto strana dalla nascita. Aveva ilcompletamente contorto. I veterinari che l’hanno vista hanno detto che forse laè un incrocio tra un labrador e un pechinese e che ilschiacciato sia una conseguenza di questo strano miscuglio.è una dolcissimadi otto mesi. È nata con una grave deturpazione facciale che le fa girare tutto ile si piega da un ...

CambiamentoDel : Quella che vedete in foto si chiama Bethany ed è un tenero cucciolo di labrador con appena 9 mesi di vita.