Bari | rubata l’auto a due sorelle disabili L’appello su Facebook | “Aiutateci a

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Antonia Cannito, una ragazza disabile di Altamura, in provincia di, ha subito il furto della Fiat Doblò che utilizzava per spostarsi insieme alla sorella, anche lei costretta su una sedia a rotelle. “Mi rivolgo a voi amici diaffinché, ove le aveste, possiate segnalare a me o alle autorità eventuali informazioni relative a questa auto: Fiat Doblo bianca targata FL043SC. Grazie”. Rabbia infinita. E’ quello che si prova a leggere quello che ha dovuto subire Antonia Cannito, una ragazza di Altamura, in provincia di, costretta insieme alla sorella a vivere su una sedia a rotelle e vittima del furto dell’auto che le consentiva di muoversi autonomamente “Ci hanno rubato l’auto. Ci hanno rubato l’unico mezzo a disposizione della famiglia, quello che ci permetteva di spostarci, di andare dalle zie o in ospedale. Di vivere. Provo compassione per ...

