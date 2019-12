Alessia Merz | Con mio marito | è stato un colpo di fulmine | ci presentò Simona

Leggi la notizia su blogo

(Di lunedì 23 dicembre 2019)è tornata in tv dopo un lungo periodo di assenza, oggi pomeriggio, lunedì 23 dicembre 2019, nella puntata odierna di Vieni da me, il programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo.Laha ripercorso la propria vita privata e professionale, dagli inizi a Non è la Rai al matrimonio con l'ex calciatore Fabio Bazzani, da cui ha avuto due figli, parlando di tante altre curiosità che hanno caratterizzato la propria carriera.: "Con mio, èundi: ciVentura. Il binomio Velina-Calciatore, l'ho inventato io!" 23 dicembre 2019 15:38.

BlitzQuotidiano : Vieni da Me, Alessia Merz: “Non è la Rai? Ero solo una ragazzina che…” - livioghilardi : Ho appena rivisto in TV uno dei miei grandi amori d'infanzia: Alessia Merz. #VieniDaMe - ignotoale75 : RT @lorenzog31: Bellissima intervista alla stupenda Alessia Merz ???? #vienidame -