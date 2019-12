Agguato in tabaccheria per la droga | l’omicidio D’Anna è un attacco al clan Vollaro

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ciro D’Anna sapeva di rischiare grosso. Il pluripregiudicato di Torre del Greco freddato questa mattina in unadi Portici, tornato tra l’altro di recente a piede libero dopo l’ultimo arresto per estorsione e lesioni, era considerato un pezzo da novanta dello spaccio locale die, soprattutto, era inquadrato come uno dei ras emergenti del temibile. Proprio in questo contesto – è l’ipotesi sulla quale stanno lavorando in queste prime battute gli investigatori – sarebbe maturato il movente del suo omicidio. Il 38enne D’Anna era del resto più volte salito alla ribalta della cronaca nera dell’hinterland vesuviano. L’ultima volta era accaduto nel 2017. Nel febbraio di quell’anno venne sorpreso con due chili di hashish destinati a una “piazza” di via ...

