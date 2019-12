Addio a Abbey Simon | “supervirtuoso” del pianoforte

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il musicista statunitense, considerato uno dei giganti deldel secondo Novecento, protagonista di memorabili esecuzioni di Chopin, Ravel e Rachmaninov, è morto nella sua casa di Ginevra all'età di 99 anni. L'annuncio della scomparsa del celebre pianista è stato dato oggi dal "New York Times" che lo ha definito un "supervirtuoso". Da un paio di anni aveva lasciato la sua residenza di Houston per trasferirsi in Svizzera. Era nato a New York l'8 gennaio 1920.Riconosciuto come uno dei grandi maestri del, le registrazioni dicomprendono le opere complete perdi Rachmaninov, Ravel, Chopin, Schumann, Liszt e la maggior parte delle opere di Brahms e Schumann per l'etichetta discografica Vox Records. Si è esibito con la New York Philharmonic, la Boston Symphony, la Chicago Symphony e la London Symphony Orchestra.è stato docente di ...

