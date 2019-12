Ricky Gervais interviene sulla polemica tra J K Rowling e le trans | benzina sul fuoco

Leggi la notizia su movieplayer

(Di domenica 22 dicembre 2019) Il comico ingleseè stato criticato per una serie di tweet in cui attacca la comunitàessuale, già incon la scrittrice J.K.. Il comico inglese, noto per il suo humour pungente e politicamente scorretto, è stato criticato per una serie di tweet in cui attacca la comunitàessuale. Questo è accaduto venerdì, in risposta a un tweet dell'account satirico Jarvis Dupont, che si prende spesso gioco della correttezza politica dal punto di vista dei bianchi privilegiati. Dupont aveva commentato la recentelegata a J.K., la quale ha difeso una donna licenziata per dichiarazioni contro i. L'autrice di Harry Potter è stata ripetutamente criticata per il suo sostegno di persone appartenenti al movimento TERF (sottocategoria del femminismo che ...

Saturnino69 : “Se pensi qualcosa che fa ridere devi dirlo , comunque vada.” Ricky Gervais - Simoranda1 : Ricky Gervais è un transfobico, chi lo avrebbe mai detto? - piperita_s : RT @matteograndi: @vincecamaggio Il politically uncorrect è la forma più alta di comicità. E la più intelligente. Citofonare Ricky Gervais. -