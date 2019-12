Mondo della moda in lutto | addio allo stilista simbolo di una generazione

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 22 dicembre 2019)a Emanuel Ungaro, il couturier che “amava le donne”, come lui stesso precisava in un’intervista. Ungaro, malato da tempo, è morto ieri sera nella sua casa di Parigi. Una fine senza clamore, circondato dall’affettofamiglia. Dalle passerelle si erantanato già anni fa. Una decisione presa anzitempo nel 2004, la stessa che due anni prima, veniva annunciata da Yves Saint-Laurent, altra icona francesehaute couture, e nel 1968 dal couturier spagnolo Cristobal Balenciaga, dal quale il giovane Emanuel aveva fatto l’apprendistato e di cui era stato l’allievo preferito. Attraverso i sogni e le memorie del passato, Emanuel Ungaro cercava di anticipare il futuro, di andare incontro ai desideri delle donne traducendo gli abiti in emozioni. Gonne cortissime a pois da portare con stivali inguinali, caban colorati in jersey abbinati a lunghi ...

matteosalvinimi : L’Italia è e deve rimanere profondamente cristiana, orgogliosa delle proprie radici e della propria storia. In Euro… - matteorenzi : Ho posto il problema della Vigilanza e di Banca d'Italia al momento del rinnovo del Governatore. Sono stato tacciat… - LegaSalvini : #SALVINI AL CONGRESSO DELLA LEGA: “E’ IL BATTESIMO DI UN MOVIMENTO PER RILANCIARE L’ITALIA” -