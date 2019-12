“Mi manca” Il dolore di Alessandra Amoroso viene fuori solo ora Lacrime in studio a

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 22 dicembre 2019) Il Natale fa sempre riaffiorare i ricordi più cari. È accaduto anche ad, ospite nella puntata di Verissimo. La cantante, prossima a festeggiare i suoi meritati dieci anni di carriera, si è lasciata andare ad alcuni racconti molto personali, che riguardano nonlei, ma anche la figura familiare che più ha amato nella sua vita e da cui ha appreso i modo di sorridere davanti a tutte le avversità. Ha svelando anche degli aneddoti privati e persino un sogno, proprio uno, in particolare. Come non comprenderla. Il su sarà sicuramente un Natale sereno, ma non può che rivolgere il pensiero proprio a lei, una donna fondamentale per la sua crescita, che è riuscita a trasmettere il senso reale del guadagnarsi la vita a suon di sorrisi. “Sarà un Natale un po’ malinconico perché in questo periodo è andata via mia nonna, poi è andato via il mio cane”, racconta la, ...

