Maltempo in Romagna | in tracimazione la diga di Ridracoli

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 22 dicembre 2019) In seguito alle intense piogge delle ultime settimane in, è inladi: la struttura, costruita nel Forlivese, ha superato il volume di 33 milioni di metri cubi di acqua, generando un flusso d’acqua che discende dal muro di 103 metri di calcestruzzo per poi defluire nel fiume Bidente. La struttura è stata costruita nel 1975 e consegnata nel 1982. Serve oggi il bacino dei comuni romagnoli e della Repubblica di San Marino attraverso un acquedotto capace di fornire 3000 litri al secondo.L'articoloin: inladiMeteo Web.

DPCgov : ????#allertaROSSA venerdì #20dicembre in Liguria ??#allertaARANCIONE su parte di Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e… - zazoomnews : Maltempo Emilia-Romagna: alberi caduti e frana in collina nel Bolognese - #Maltempo #Emilia-Romagna: #alberi - infoitinterno : Meteo EMILIA ROMAGNA: dopo una NOTTE da LUPI, il MALTEMPO si spegne. Ecco le Previsioni -