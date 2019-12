Maltempo | crolla il cedro di via Belvedere | nella zona vive il sindaco de Magistris

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di domenica 22 dicembre 2019) Il forte vento in città sta provocando una strage di alberi. Si contano cedimenti di fusti in tutti i quartieri. Panico al Vomero dove è andato giù lo storicoin prossimità del cortile della Parrocchia di Santa Maria della Libera. Chiesto un dossier sulle manutenzioni del verde in consiglio comunale.

