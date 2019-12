Juventus | Mandzukic a un passo dall’addio | è già in Qatar per le visite mediche | giocherà

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) Una fine ingloriosa quella del rapporto tra lae Mario: dopo mesi di inutilizzo, l’attaccante croato si è definitivamente convinto ad abbandonare la Vecchia Signora e a raggiungere Mehdi Benatia in, dove è già arrivato per le. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l’attaccante ex Wolfsburg e Bayern Monaco ha scelto di accettare la proposta dell’Al Dhuail, clubiota nel quale milita il suo vecchio compagno di squadra Benatia. Il corteggiamento della squadra di Doha è stato piuttosto lungo, dal momento che già in estatene aveva rifiutato un’offerta: al tempo il croato era convinto di poter tornare ancora utile alla causa bianconera, ma dopo quattro mesi di tribuna si è arreso all’idea di non avere alcuna possibilità di far parte del progetto tecnico di Maurizio Sarri. Per il vicecampione del ...

