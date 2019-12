Juve Lazio 1 a 3 | Supercoppa Italiana ai biancocelesti | tabellino

Leggi la notizia su viagginews

(Di domenica 22 dicembre 2019) Nella finale diin Arabia Saudita c’è una dura sconfitta per Cristiano Ronaldo e compagni:termina col successo dei romani. Fischio finale dicon tante emozioni ed il successo per gli uomini allenati da Simone Inzaghi. La compagine della Capitale si impone infatti per 3-1 a Riad, in … L'articolo1 a 3aiè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

juventusfc : KICK-OFF! | ?? | #FINOALLAFINE, BIANCONERI! PORTIAMO A CASA LA #SUPERCOPPAITALIANA! FOOOOOOOOORZA JUVEEEEEE! ?? LIV… - Gazzetta_it : #JuveLazio 1-3: una grande Lazio dà tre sberle alla Juve, la #Supercoppa è sua - tuttosport : La prima pagina di oggi di #Tuttosport - '#Juve, mi diverti' '#Lazio alla pari' - #Lukaku-#Esposito Natale in vetta -