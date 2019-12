Il maltempo non dà tregua | auto in sosta travolta da albero a Pacevecchia

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Non si arresta l’ondata di. Ancora disagi lungo le strade del Sannio, nei paesi e nel capoluogo, dove intorno a mezzogiorno si è registrato l’ennesimo episodio dannoso. Per fortuna anche stavolta nessun ferito, ma a farne le spese è stata un’parcheggiata in via Giuseppe Marotta, in zona. Undi grandi dimensioni è caduto su una Opel Corsa, interessando leggermente anche l’inal suo fianco. L'articolo Ilnon dàindaproviene da Anteprima24.it.

DPCgov : ???#Maltempo #22dicembre In caso di #venti forti non correre rischi. Ecco sette cose da sapere?? - ProCivSavigno : RT @DPCgov: ???#Maltempo #22dicembre In caso di #venti forti non correre rischi. Ecco sette cose da sapere?? - News_24it : LATINA- il Maltempo ha costretto il sindaco Coletta ad emettere un'ordinanza, la N. 386, con la quale vieta l'incon… -