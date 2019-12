Gazzetta | «Non guardate alla classifica | andiamo avanti partita dopo partita»

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di domenica 22 dicembre 2019) Il Napoli questa sera è chiamato ad una vittoria contro il Sassuolo senza alternative dal momento che la situazione dile impone di cominciare a portare a casa punti. In questo campionato si era partiti per la vetta e adesso la squadra è scivolata in una situazione di mezzatra l’altro molto pericolosa. Gattuso è stato chiamato proprio per mettere un freno a questa lunga discesa verso il basso. Il tecnico ieri ha motivato i suoi ragazzi prima della partenza per la trasferta, come scrive oggi ladello Sport, ricordandogli che non devono avere ansie e non devono guardare, ma giocare come sanno Rino Gattuso s’è raccomandato coi suoi ragazzi prima che la comitiva si mettesse in viaggio per Reggio Emilia, dove stasera affronterà il Sassuolo. «Per piacere, lasciate stare la, non la guardiamo,per». ...

