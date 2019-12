Francesca Fialdini a Che tempo che fa Fazio | “Devo dirti una cosa brutta”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di domenica 22 dicembre 2019) Cheche farà,ospite di Fabio. Lui: “Ti devo dire unabrutta…” E’ statal’ospite di punta di Fabionell’anteprima della puntata di Cheche fa di oggi, domenica 22 dicembre 2019, dal titolo Cheche farà, andata in onda nel preserale di Rai2. Intervistata dal padrone di casa, la conduttrice di Da noi… a ruota libera (oggi pomeriggio assente su Rai1 per via della partita) ha parlato sia del suo programma che della sua carriera in generale, fin quando Fabiole ha fatto una battuta, ossia: “Devounabrutta… il mago Forest vuole fare un gioco con te!”. Dunque si è prestata ad un divertente siparietto con il mago. Da noi… a ruota libera:parla del suo programma a Cheche fa con FabioNel corso della sua ...

