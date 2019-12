Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Nel postpartita di Sassuolo-Napoli ai microfoni di Sky è intervenuto l’allenatore del Sassuolo, De. “Dispiace ma facciamo fatica alo step in più che una squadra che deve chiudere la partita deve. Essere intelligenti e furbi gli ultimi minuti. Ci deve spostare vincere, pareggiare o perdere sennò non si puòquesto lavoro, la prestazione deve essere la modalità con cui arrivare al risultato che però è l’obiettivo. Nonpunti”. E’ stato bravo il Napoli? “Il Napoli rimane il Napoli, una grande squadra con grandi giocatori, noi siam il Sassuolo, non è facilerisultati contro il Napoli, ci vuole la partita quasi perfetta. Nel primo tempo l’abbiamo fatta, e dispiace, non ci si può attaccare alla fortuna perché bisogna vedere prima queste palle che sbucano, devi avere ...

NandoPiscopo1 : @PinoVaccaro77 cmq ti ha dato ragione ahahaha De Zerbi: “Non basta fare belle partite e portare a casa zero punti” - napolista : De Zerbi: “Non basta fare belle partite e portare a casa zero punti” Il tecnico del Sassuolo a Sky: “Non è facile f… - Spazio_Napoli : -