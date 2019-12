Corrado Formigli punge | «Salvini è la guest star delle reti Mediaset»

(Di domenica 22 dicembre 2019)- Che Tempo Che Farà Matteoè quasi sempre in tv. Gli ’studiosi’ del settore hanno evidenziato come l’ex Ministro degli Interni sia ‘onnipresente’ sul piccolo schermo rispetto ai suoi colleghi. Se, però, restringiamo il campo a Che Tempo Che Fa e Piazzapulita, allora del leader della Lega non vi è traccia ormai da anni. Ci pensaa ricordarlo: “è laassoluta. E’ sempre ospite molto gradito” ha ‘velenosamente’ dichiarato da Fabio Fazio nell’appuntamento con Che Tempo Che Farà, in onda nel preserale della domenica di Rai 2. Al contrario di Paolo Del Debbio e Mario Giordano (partecipa spesso a Dritto e Rovescio e Fuori dal Coro su Rete 4), il conduttore di La7 sembra ricevere settimanalmente il due di picche dal politico, che a quanto ...

Leggi la notizia su davidemaggio

chetempochefa : ?? Domani vi aspettiamo dalle 19.40 da @fabfazio su @RaiDue con Che Tempo Che Farà, con noi ci saranno: ??… - fabiofabbretti : Corrado Formigli punge a #CTCF: «Salvini è la guest star delle reti Mediaset» - Oxanna2003 : Corrado Formigli/ “Odio social dopo lo scontro con Renzi” (Che tempo che fa) -