Compra dall’Ikea una sedia e va a pagarla ma dentro aveva messo merce per 1800 euro (Di domenica 22 dicembre 2019) Un uomo della Moldavia è andato a fare acquisti all’Ikea e, dopo aver fatto il solito giro che si fa, reparto per reparto, si era presentato alle casse con una sedia da pagare. Nella sedia, però, aveva nascosto merce per 1800 euro. Per fortuna, un uomo della sicurezza ha capito che nella sedia era stata nascosta della merce e ha chiamato subito la polizia. L’uomo, Serghei Bitca era riuscito, con tanta abilità, a nascondere tantissima merce nell’imballaggio della sedia e, se non fosse stato per la sicurezza, l’avrebbe fatta franca perché alle casse sarebbe stato alquanto difficile notare il furto visto il nascondiglio. Appena è arrivata la polizia e ha effettivamente capito che l’uomo aveva rubato e nascosta la refurtiva all’interno della sedia e che l’agente di sicurezza aveva visto bene, ha fermato il Moldavo. L’uomo, a quel punto, non ha potuto più negare e la ...

