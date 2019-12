Un fiume sulla strada | chiusa la via dei boschi tra Cogliate | Misinto e Lazzate

Leggi la notizia su ilnotiziario

(Di sabato 21 dicembre 2019) Da questo pomeriggio èlache collegaattraversando il bosco di Sant’Andrea. Cessata la pioggia, und’a6ha iniziato a riversarsicreando una situazione di pericolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco die il gruppo volontari di. Incerta l’origine dell’acqua che fuoriesce dal terreno. I tecnici di Brianzacque hanno inizialmente escluso che potesse trattarsi di una condotta sotterranea. Presenti sul posto anche i tre sindaci dei comuni confinanti, Andrea Basilico di, Matteo Piuri die Loredana Pizzi di. su Il Notiziario.

