Roma | Pau Lopez | «Sono migliorato da inizio anno La parata più difficile…»

Fiorentina-Roma 0-0 La Diretta Vlahovic - poi Boateng : Pau Lopez para due volte : Fiorentina e Roma si affrontano questa sera al Franchi per il 17esimo turno di Serie A. I viola sono chiamati ad un nuovo duro impegno dopo l'1-1 con l'Inter di domenica scorsa, che ha...

Europa League - sorteggio ok per Roma e Inter : evitati gli spauracchi inglesi : Va bene alle italiane anche il sorteggio di Europa League. L’urna è fortunata pure per Roma e Inter. In particolare per i giallorossi che, partendo dalla seconda fascia, rischiavano di trovare anche Manchester United, Arsenal o Ajax. E, invece, per la squadra di Paulo Fonseca c’è l’abbordabile Gent nei sedicesimi della competizione. La Roma giocherà la prima in casa il 20 febbraio. Sette giorni dopo si andrà in ...

Sorteggio Europa League - le possibili avversarie della Roma : Ajax e le inglesi gli spauracchi - non mancano le opzioni favorevoli : La Roma ha chiuso il girone J dell’Europa League 2019-2020 in seconda posizione alle spalle dei turchi del Baskasehir e davanti a Borussia Moenchengladbach e Wolfsberger. Con questo piazzamento i giallorossi hanno strappato la qualificazione per la fase finale a eliminazione diretta, ma saranno inseriti in seconda fascia al Sorteggio dei sedicesimi di finale dovendo così sperare nella Dea Bendata per evitare di affrontare subito un top ...

Europa League - i pronostici di CalcioWeb : Roma e Francoforte in scioltezza - Lazio con la paura “biscotto” : pronostici Europa League – Sesta ed ultima giornata della fase a gironi della seconda competizione europea per importanza. Due italiane impegnate, Roma e Lazio, con i giallorossi vicini al traguardo e i biancocelesti quasi fuori. L’unica rappresentanza certa, al momento, è quella dell’Inter, ‘retrocessa’ dopo la sconfitta e il terzo posto nel raggruppamento di Champions. Di seguito i consigli di CalcioWeb per ...

Roma - Pau Lopez e Fazio tornano in gruppo. Smalling e Kolarov lavorano a parte : La Roma è tornata ad allenarsi dopo il pareggio ottenuto a San Siro contro l’Inter: di nuovo disponibili Pau Lopez e Fazio La Roma è tornata ad allenarsi dopo il pareggio maturato a San Siro contro l’Inter. La concentrazione dei giallorossi è rivolta ora all’impegno di giovedì in Europa League contro il Wolfsberg. Agli ordini di Fonseca la squadra ha svolto lavoro atletico e poi un lungo focus tattico. tornano in gruppo Fazio ...

Roma - da Santon a Pau Lopez : le ultime sugli infortunati : Roma, da Santon a Pau Lopez passando per Fazio. Ecco le ultime su tutti i giocatori giallorossi non in perfette condizioni fisiche La Roma scesa in campo a Milano contro l’Inter ha dovuto fare a meno di Fazio e Pau Lopez, oltre che aver combattuto con la febbre di Dzeko. Inoltre, durante il match, si è fermato anche Santon. La Gazzetta dello Sport fa il punto sugli infortunati. Il terzino ha subito uno stiramento, e tornerà ormai nel ...

Live Inter-Roma 0-0 : Fonseca perde Pau Lopez e Dzeko : E' la sfida tra Inter e Roma, in programma nell'anticipo del venerdì sera, ad aprire la 15esima giornata di Serie A. I nerazzurri si presentano al via nella veste di nuovi primatisti...

LIVE Inter-Roma - Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : Pau Lopez va in tribuna - panchina per Dzeko : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.03 L’Inter dovrà far fronte a diverse assenze: oltre a Sensi e Barella, a centrocampo mancherà anche Gagliardini. Scelte obbligate dunque per Conte, che dovrebbe mandare in campo Borja Valero insieme a Brozovic e Vecino. 20.00 Qualche problema anche per la Roma con Lopez e Dzeko non al meglio, loro oltre agli indisponibili Kluivert, Pastore, Fazio, Cristante e Zappacosta. Più che probabile il ...

Sky : Inter-Roma - fuori Pau Lopez. Dzeko va in panchina reduce dalla febbre : Alle 20.45 Inter e Roma si incontreranno sul campo. Le formazioni sono in continuo aggiornamento. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, nell’Inter Godin ha sorpassato D’Ambrosio, mentre Fonseca dovrà fare a meno di Pau Lopez. Il portiere è alle prese con un fastidio muscolare e non sarà schierato tra i pali. Sarà titolare Mirante, rientrato proprio ieri tra i convocati dopo la flebite post traumatica al polpaccio sinistro. Edin ...

Inter Roma - due tegole per Fonseca : out Pau Lopez e Dzeko : Inter Roma: due tegole per Paulo Fonseca a poche ore dall’inizio del match di San Siro: saranno out Pau Lopez e Edin Dzeko Due tegole colpiscono la Roma di Paulo Fonseca a poche ore dall’inizio del match di San Siro contro l’Inter. Non prenderanno parte al match nè Pau Lopez, nè Edin Dzeko. Il portiere giallorosso ha accusato un piccolo affaticamento muscolare che l’ha messo ko. Al suo posto giocherà Mirante. Niente da ...

Infortunio Pau Lopez - tegola per la Roma : Fonseca perde il portiere titolare : Infortunio Pau Lopez – tegola per la Roma a poche ore dalla partita di San Siro contro l’Inter. I giallorossi dovranno fare a a meno del portiere titolare Pau Lopez, fermato da un problema muscolare. Per lo spagnola si tratterebbe di un indurimento al polpaccio. Fonseca schiererà tra i pali l’esperto Antonio Mirante. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb ...