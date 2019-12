Per Bossi le sardine sono un' operazione intelligente che non va sottovalutata

Leggi la notizia su agi

(Di sabato 21 dicembre 2019) "Il palazzo spontaneamente non dà niente, bisogna essere forti politicamente. Bisogna avere una spinta sociale forte da fuori. Leuna, non vanno sottovalutate". Così Umbertonel suo intervento al congresso federale della Lega Nord. "Le- ha aggiunto - non diventeranno un partito, il partito c'è già, si chiama Pd, aumenteranno il consenso del Pd. Non basta andare in Parlamento bisogna avere una spinta sociale continua, quotidiana, se si vogliono portare i risultati"

