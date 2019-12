‘Ndrangheta | Bruno Bossio attacca Gratteri | “Show per impedire candidatura di Oliverio”

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 dicembre 2019) “arresta metà Calabria. È giustizia? No è solo uno show! Colpire mille per non colpire nessuno. Anzi si. Colpire la possibilità di Oliverio di ricandidarsi”. Le parole vergate da Enzasulla sua pagina Facebook ora non ci sono più, ma le parole vergate dalla deputata del Pd moglie di Nicola Adamo, colpito da un divieto di dimora nell’inchiesta che il 19 dicembre ha portato agli arresti 330 persone, causano la reazione del partito: “Il pensiero dellanon rappresenta quello della comunità del Partito Democratico della Calabria – affermano, in una nota il commissario regionale Stefano Graziano e il responsabile Mezzogiorno della segreteria nazionale Nicola Oddati – Ringraziamoper il lavoro svolto e per aver inflitto alla ‘ndrangheta un duro colpo“. “I calabresi onesti e perbene – ...

