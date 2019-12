Maltempo Piemonte | treni sospesi fino a febbraio tra Prasco e Acqui per lavori

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) Circolazione ferroviaria sospesatraTerme, nell’Alessandrino per consentire interventi precauzionali di consolidamento del terreno alla base della linea ferroviaria Genova-Ovada-Terme, necessari a seguito delle abbondanti piogge che hanno interessato la tratta negli ultimi mesi. Isaranno sostituiti da bus; regolare il servizio ferroviario tra Genova e. Lo rendono noto Ferrovie dello Stato. Iregionali 6051Terme-Genova, 6072 e 6074 Genova-Terme saranno sostituiti con bus nell’intero percorso.L'articolotraperMeteo Web.

ArpaPiemonte : Allerta arancione per rischio idrogeologico sul Piemonte sudoccidentale. Oggi ancora maltempo, con piogge diffuse e… - emergenzavvf : #20novembre, sono più di 200 gli interventi effettuati dai #vigilidelfuoco per il #maltempo che sta interessando… - DPCgov : ????#allertaROSSA venerdì #20dicembre in Liguria ??#allertaARANCIONE su parte di Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e… -