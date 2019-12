Le ricette delle feste di Giallo Zafferano su Canale 5 | per Natale aperipurè

Leggi la notizia su ultimenotizieflash

(Di sabato 21 dicembre 2019) Davide Scambin e Cristina Chiabotto sono protagonisti quest’anno della rubrica natalizia dedicata allesu5. Ledicon un tocco personale dato dallo chef stellato che rende uniche leproposte. In vistala proposta è quella di una ricetta molto semplice. Si tratta della ricetta dell‘un piatto molto semplice ideale per il menu natalizio! Vediamo quindi come si prepara questa ricetta.: LA RICETTA DELL’APERIPURE’ DI DAVIDE SCAMBIN Ecco gli ingredienti per questa ricetta ( li vedete in foto ) Iniziamo conpatate, per la ricetta usiamo il microonde per velocizzare il tutto ma se non lo abbiamo possiamo usare il classico metodopatate bollite. Se usiamo invece il microonde le peliamo e poi le tagliamo a fettine. Prendiamo la mortadella e ...

laurafattore : RT @ChefCirciello: In collegamento al @tg2rai Italia qualche suggerimento per le ricette delle feste ?? - luigifarinasi : La Ricetta del giorno 21/12/2019: Anello di raviolini con salsa di carote - ADOTTA LA RICETTA (questa è una delle r… - enzolovicario : FSE, ricetta elettronica e ricetta veterinaria dema, gestione telematica delle liste d’attesa e servizi territoria… -