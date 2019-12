Lazio | Correa | «Conosco Dybala da quando eravamo piccoli»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Domani a Riad è in palio il primo trofeo della stagione: Juventus esi sfideranno per la conquista della Supercoppa Italiana Domani a Riad va in scena la prima sfida decisiva della stagione italiana:e Juve si sfideranno per la vittoria della Supercoppa Italiana., attaccante biancoceleste, rivela un curioso retroscena ai microfoni di Al Arabiya. «Ho una buona rene con Higuain egrazie alla Nazionale.in particolare Paulo dae ho un rapporto spettacolare con lui. Calciatore fantastico che rispetto». Leggi su Calcionews24.com

