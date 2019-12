Jacob può abbracciare il suo fratellino grazie ad una protesi al braccio

Leggi la notizia su bigodino

(Di sabato 21 dicembre 2019) Queste immagini stanno facendo il giro dei social network, lasciando dietro di sé una scia di commozione e di speranza nel cuore di migliaia di persone. La storia arriva dal Regno Unito e parla di un bambino di nomeScrimshaw, che è nato prematuro, con ilsinistro non ancora sviluppato del tutto. Purtroppo è cresciuto con questa diversità, ma ha sempre potuto contare sul coraggio e la forza dei suoi genitori, che negli anni sono riusciti a dare il via ad una raccolta fondi e a raccogliere circa 20.000 euro, per realizzare un miracolo. Oggiha un arto bionico, uno di quelli costosi che l’assicurazione sanitaria non copre, unache interessa l’interoe che adesso permette al bambino disuo fratello, la sua mamma, il suo papà e la sua ...

Anto_Nia80 : Gb, il regalo di Natale per Jacob: un braccio bionico 'come Hulk. Ora può abbracciare il fratellino' - CatelliRossella : Gb, il regalo di Natale per Jacob: un braccio bionico 'come Hulk. Ora può abbracciare il fratellino' - FEMsrl : Gb, il regalo di Natale per Jacob: un braccio bionico 'come Hulk. Ora può abbracciare il fratellino' -