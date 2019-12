Giallo a Messina | un uomo trovato morto in un bagno del Policlinico

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 21 dicembre 2019) Roberto Chifari Mistero a: unè statoin undel. L'non era un ricoverato, né un parente dei pazienti. Indagini in corso Aldiè stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine all'Interno del Padiglione F dove, in una disposizione dell'utenza, chiuso dall'interno, è statoil corpo di unsenza vita. La vittima è Ersilio Romeo, 83 anni, di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di. I familiari ne avevano denunciato la scomparsa nei giorni scorsi e di lui si erano perse totalmente le tracce. Nonostante le ricerche dei familiari l'anziano è stato rineldel. L'però, non risultava ricoverato presso la struttura sanitaria, né prenotato per visite o altre prestazioni, né aveva in alcun modo richiesto assistenza. Il luogo in cui è stato riil ...

