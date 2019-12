Gattuso | “Non vedo una squadra scazzata Si sono consegnati a me”

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 21 dicembre 2019) Alla vigilia della partita contro il Sassuolo, la sua seconda sulla panchina del Napoli, Rinoha parlato in conferenza stampa. In questa settimana è passata la paura dagli occhi dei giocatori? Lasi è consegnata a me e al mio staff, ho trovato una grande disponibilità. Abbiamo lavorato molto forte, ho visto unache sta facendo tutto quello che stiamo chiedendo, abbiamo cambiato qualcosa, cerchiamo qualcosa di diverso, ma abbiamo la nostra filosofia. Questadeve tornare a fare le coese che ha fatto per tanto tempo. Per un anno e mezzo ha giocato in modo totalmente diverso e ora dobbiamo avere la serietà di credere in quello che facciamo. Ringrazio laper la disponibilità che mi hanno dato. Non è facile quando sei abituato da anni a vincere e a stare lassù, da due mesi non riescono, può subentrare la paura, ma dobbiamo continuare sulla nostra ...

sscnapoli : ?? #Gattuso “Io non ho paura, devo trasmettere tranquillità alla squadra. La classifica in questo momento non si dev… - sscnapoli : ?? #Gattuso “La squadra nella gara contro il Parma non ha letto bene alcune situazioni. Domani mi aspetto una squadr… - sscnapoli : ?? #Gattuso “In questo momento mentalmente non stiamo bene. La squadra deve tornare a credere nelle proprie potenzia… -