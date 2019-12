Conferenza De Zerbi | «Napoli squadra di qualità Noi con coraggio»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Lastampa del Sassuolo, Roberto De, alla vigilia dell’incontro contro il. Le sue dichiarazioni Roberto De, allenatore del Sassuolo, ha parlato instampa alla vigilia del match contro il: «Ilnon sta passando un buon momento ma ha unadi. Noi dobbiamo scendere in campo con lo stessovisto nelle ultime partite. A Brescia si è parlato dicinica ma abbiamo comunque creato diversi presupposti per far gol: se vogliamo il tiro in porta da 30 metri si può fare, a volte guidiamo fino all’imbucata e se va a buon fine mandiamo in porta il compagno. A volte si sbaglia, come a Milano, e non viene contata come occasione. Ma fare un tiro da 30 metri oppure rischiare di portare il compagno davanti al portiere, io preferisco quest’ultima». Prosegue De: «Magnanelli, Djuricic e Berardi sono in ...

