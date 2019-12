Caso Gregoretti interviene Antonio Di Pietro “Di Maio è un ipocrita | come poteva non

Leggi la notizia su baritalianews

(Di sabato 21 dicembre 2019)Diex magistrato di Mani Pulite ed ex Ministro della Repubblica è stato ospite a L’Aria Che Tira. Inevitabilmente il discorso è caduto su Matteo Salvini e in particolare sul. Diè stato ministro di un governo di centrosinistra ma sulha dato piena ragione al leader della Lega, Matteo Salvini. Secondo l’ex magistrato: “L’unico problema su cui dovranno pronunciarsi i pm è se il reato è perseguibile o meno”. Didice chiaramente che Matteo Salvini potrebbe aver posto il divieto allo sbarco dei migranti a bordo della motovedetta della Guardia Costiera “non per interesse personale” ma per interesse di Stato. Se si accertasse che Matteo Salvini sia intervenuto negato lo sbarco solo per interesse delle nazione, secondo Di, il reato non è perseguibile.Dipoi parla da ex ...

