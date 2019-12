Auto cade dentro una voragine a Napoli | strada franata per il maltempo

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 21 dicembre 2019) Paura a San Giorgio a Cremano, in provincia di, dove nella serata del 21 dicembre un’è sprofondata all’interno di unacreatasi nell’asfalto all’altezza di via Verdi. Con molta probabilità, laha subito un cedimento a causa delche nelle ultime ore sta flagellando l’hinterland del capoluogo partenopeo. Per il momento non risultano esserci feriti nell’incidente, anche se la zona è per ora sotto monitoraggio dei tecnici del comune che provvederanno anche alla rimozione del veicolo.in unaIl boato provocato dal cedimento del mantole è stato udito distintamente dai residenti della via, che a decine si sono affacciati ai balconi per capire cosa stesse acndo. Le immagini del crollo sono state poi immediatamente diffuse sui social network, ed in particolare sul gruppo cittadino ...

notizieit : #Auto cade dentro una voragine a #Napoli: strada franata per il… - francobus100 : Albero cade sull'auto, l'infermiera Mary muore a 25 anni: era la nipote del campione Molloy - zazoomblog : Albero cade su un’auto morta la nipote del campione Anthony Molloy - #Albero #un’auto #morta #nipote -