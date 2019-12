Untitled Goose Game, la parodia del gioco crea scompiglio anche nella vita reale! (Di venerdì 20 dicembre 2019) Ormai avrete familiarità con Untitled Goose Game, titolo indie diventato famosissimo, tanto da aver ricevuto persino un crossover con i Muppet durante i The Game Awards.Ebbene, qualcuno ha avuto la "brillante" idea di portare l'irritante oca anche nella vita reale. Mega64 ha pubblicato il proprio video parodia in cui si vede il suo braccio trasformato in oca grazie ad una sorta di calzino. anche nella vita reale il pennuto va caccia di oggetti e crea scompiglio in un'affollata spiaggia americana.A giudicare dalle facce delle povere vittime, nessuno riesca a capire cosa effettivamente sta succedendo. Senza ulteriori indugi vi lasciamo al simpatico video che mostra quanto può essere fastidiosa l'oca del gioco.Leggi altro...

Leggi la notizia su eurogamer

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Untitled Goose