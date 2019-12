“Una scusa per coccolarmi…”. Selfie a letto e i fan di Elisa Isoardi perdono la testa: “La perfezione” (Di venerdì 20 dicembre 2019) La conduttrice de ‘La Prova del Cuoco’ Elisa Isoardi è una grande amante degli animali ed è letteralmente innamorata del suo cagnolino. Qualche giorno fa ha infatti rilasciato un’intervista su ‘Ok Salute e Benessere’: “Di un cane fino ad allora non avevo mai sentito l’esigenza; l’unica mia esperienza era stata da bambina con una dolcissima shih-tzu, Chicca, che con meravigliosa pazienza mi sopportava quando la ‘torturavo’ mettendola sul passeggino o vestendola da umana”. Ed ancora: “Di fatto un animale ci migliora – e mi verrebbe da dire ‘salva’ – la vita. Zenith me lo ha dimostrato e me lo dimostra tutti i giorni. Questo è il mio rimedio più efficace contro lo stress, il grande male del nostro secolo, tanto che ogni giorno mi impongo di stare da sola con lui per un paio di orette. Così ...

