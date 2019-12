Udine | rogo in fabbrica | 20 operai intossicati

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Incendio nella notte nellaNunki Steel di San Giorgio di Nogaro, in provincia di. Un, le cui cause vanno ancora accertate, ha causato una notevole produzione di fumo molto acre e irritante contenente zolfo. Secondo le prime informazioni, ilsi sarebbe sviluppato nel corso della lavorazione di materiale ferroso da una cappa di aspirazione. Il prodotto della combustione ha raggiunto anche la vicinaMarcegaglia dove stavano lavorando una decina di addetti al turno di notte. Una ventina gliGliper il fumo inalato sarebbero una ventina, tutti soccorsi dal 118. Tredici non hanno avuto bisogno di cure ospedaliere, gli altri sono stati accompagnati in diversi ospedali: al San Polo di Monfalcone, al pronto soccorso di Latisana e a Jalmicco di Palmanova. Le loro condizioni non sono gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del ...

