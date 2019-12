Truffe a scuole, si fingevano dirigenti del Miur (Di venerdì 20 dicembre 2019) "Il suo istituto scolastico paritario ha ricevuto dal Ministero piu' contributi di quelli spettanti: deve restituire i fondi, o non accedera' ai contributi per l'anno successivo". Una truffa, portata avanti da un gruppo di persone, e da fantomatici "dottori Messina e Fata", che per l'intera giornata (telefonando dal Piemonte e dalla Sicilia) contattavano scuole paritarie e asili nido in tutta Italia per chiedere bonifici, fino a tremila euro, da fare subito e su una Postepay, poi regolarmente svuotata e divisa fra varie persone, a seconda dei ruoli avuti nella "sceneggiata". La minaccia era che, in caso di mancato e immediato pagamento, sarebbero stati bloccati gli altri fondi: ottenuto il versamento, da Torino, due persone - promotori, secondo gli investigatori, dell'associazione a delinquere - contattavano i loro famigliari che, a Catania, andavano a prelevare il denaro estorto, ne ...

Leggi la notizia su ilfogliettone

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Truffe scuole