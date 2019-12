Supercoppa | Juventus-Lazio probabili formazioni | tripla novità per Sarri!

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di venerdì 20 dicembre 2019)- Mancano ormai pochi giorni alla finale ditra. Sarri dovrà fare i conti con gli infortuni di Alex Sandro e Szczesny, i quali potrebbe alzare bandiera bianca in vista di domenica. Sarri si affiderà al solito 4-3-1-2, con Cuadrado pronto a far ritorno in campo dal 1′ sulla fascia destra. A sinistra confermato Alex Sandro, mentre De Ligt e Bonucci agiranno al centro della difesa.: Bernardeschi per Higuain Salvo clamorosi colpi di scena, Sarri potrebbe rinunciare al super tridente inserendo Baernardeschi dal primo minuto al posto di Higuain. Il Pipita partirà dalla panchina, mentre Dybala e Ronaldo formeranno il tandem offensivo. A centrocampo ballottaggio Bentancur-Rabiot per affiancare Pjanic e Matuidi. Leggi anche: Mercato, 3 cessioni a gennaio: Perin torna al Genoa, ci ...

