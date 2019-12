Sicurezza nelle discoteche: controlli anti-spray e droga. Nuovi obblighi per i gestori (Di venerdì 20 dicembre 2019) Saranno intensificate le verifiche periodiche, e verranno obbligati i il titolari delle licenze ad adottare misure idonee per impedire l'introduzione nel locale di armi o altri oggetti atti ad offendere o spray urticanti. La Regione Toscana si impegna a impartire alle Asl direttive per la realizzazione di campagne di sensibilizzazione/informazione sulle conseguenze dell'uso di droghe e dell'abuso di alcol

Leggi la notizia su firenzepost

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sicurezza nelle