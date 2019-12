Sardine | la loro è una battaglia contro la degenerazione del Quarto Potere

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 dicembre 2019) di Andrea Masala Sabato 14 dicembre sono andato anche io a San Giovanni a Roma. Ero curioso, e ho fatto bene. Già sul tram si respirava un’aria che non sentivo da tanto: facce allegre, senso di comunità, fierezza e liberazione dalla cappa di paura. Erano tutti manifestanti e, come tanto tempo fa, in queste occasioni si ha l’impressione di essere padroni di se stessi, della città, del mondo. Si tratta di una sensazione naturalmente, ma che dice del rapporto tra cittadino e polis. La piazza era pienissima e con molto viavai, quindi ancor più partecipata che nel fermo immagine. Il giorno dopo lesi sono viste in un centro occupato (molto, molto attivo e intelligente) e questo mi fa molto piacere. Ma che possiamo dire finora di questo movimento? Ho letto due tipi di critiche, una di tipo “socialista” e una di tipo “liberale” (liberale in senso classico dico, non con lo stupro di ...

